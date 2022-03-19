В Китае потерпел крушение пассажирский самолет видео
В Китае потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находились 133 человека. Лайнер принадлежал авиакомпании China Eastern Airlines, сообщает CCTV.
В Китае потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находились 133 человека. Лайнер принадлежал авиакомпании China Eastern Airlines, сообщает CCTV.
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