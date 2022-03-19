Попавший под санкции сын главы «Ростеха» выступил «за мир во всем мире»

Попавший под санкции сын главы госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов выступил за мир во всем мире, выпустив линию одежды с таким лозунгом и пообещав направить прибыль основанной им компании Красному Кресту для оказания гуманитарной помощи. Об этом он сообщил в Facebook и Instagram у себя, а также на странице созданного им бренда одежды TSCH.

«Искусство — спасение, даже в темные времена. Оно помогает стоять на ногах, идти и не сбиваться с пути. Но это все — абстрактные вещи. Пора превратить их в конкретные. Всю прибыль от продажи вещей «Мир во всем мире» мы отправим в общественную организацию «Красный Крест» на гуманитарную помощь. Мир рождается внутри и только после этого становится реальностью. С самого основания моя компания «стоит за добро», о чем говорит и ее название: «Мир во всем мире», — отмечается в сообщении.

В июле 2019 года Чемезов совместно со знакомым Томасом Шлоссером основал ООО «Мир во всем мире» и запустил собственный бренд одежды TSCH. Санкции против «Ростеха» ввели США, ЕС, Великобритания и другие страны мира. В ряде стран, в частности в ЕС и США, под персональные санкции попали сам глава «Ростеха» Сергей Чемезов, его жена Екатерина, сыновья Станислав, Сергей и падчерица Анастасия.