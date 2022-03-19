Для ликвидации последствий продолжающихся дождей и сложных погодных условий на территории Азербайджана минувшей ночью и утром соответствующими силами МЧС были продолжены эвакуационные и водооткачивающие работы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Так, в селе Борадигях Масаллинского района, городе Джалилабад, городе Гёйтепе и селе Тезекенд Джалилабадского района, селе Ашагы Яглывенд Физулинского района были проведены эвакуационные и водооткачивающие мероприятия.

Всего МЧС было эвакуировано еще 25 человек из затопленных территорий Масаллинского и Джалилабадского районов, а также в городе Джебраил один и в селе Ковузбулаг Джалилабадского района 5 неисправных автомобилей вместе с пассажирами.