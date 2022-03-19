Крупнейший российский аэропорт отправил в отпуск почти половину работников
Крупнейший аэропорт России «Шереметьево» отправил в простой часть персонала на фоне санкций Евросоюза и США в отношении российской авиаотрасли, сообщает «Известия» со ссылкой на приказ гендиректора аэропорта Михаила Василенко.
По данным источника издания, речь идет о 6-7 тысячах человек. «Авиатрафик в Шереметьево резко упал с конца февраля из-за прекращения полетов российских авиакомпаний за границу и иностранцев в Россию. Аэропорт объявил о приостановке всех инвестпроектов и закрытии третьего терминала в дополнение к закрытым ранее E и F», – говорится в сообщении.
Отмечается, что «Шереметьево» отправило своих сотрудников в простой с 16 марта.
В приказе говорится, что простой объявлен по причинам, «не зависящим от работодателя и работников», и в связи с «критическим снижением пассажиропотока» на фоне санкций против России и закрытием воздушного пространства рядом стран.
«Пока речь идет о переводе в простой 40% всего персонала — и офисного, и остальных работников», — сообщил «Известиям» источник в аэропорту.
При этом приказом не установлен срок простоя работников.