Крупнейший российский аэропорт отправил в отпуск почти половину работников

Крупнейший аэропорт России «Шереметьево» отправил в простой часть персонала на фоне санкций Евросоюза и США в отношении российской авиаотрасли, сообщает «Известия» со ссылкой на приказ гендиректора аэропорта Михаила Василенко.

По данным источника издания, речь идет о 6-7 тысячах человек. «Авиатрафик в Шереметьево резко упал с конца февраля из-за прекращения полетов российских авиакомпаний за границу и иностранцев в Россию. Аэропорт объявил о приостановке всех инвестпроектов и закрытии третьего терминала в дополнение к закрытым ранее E и F», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «Шереметьево» отправило своих сотрудников в простой с 16 марта.