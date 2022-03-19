В Баку открылся новый ресторан McDonald’s фото
В Баку по адресу: Ясамальский район, пересечение Тбилисского проспекта и улицы Ш.Мехтиева, открылся новый ресторан McDonald’s.
Расположенный в здании комплекса Grand Hayat новый ресторан McDonald’s спроектирован с применением современных инженерных и технологических решений и оснащен оборудованием, отвечающим всем требованиям новейших трендов в пищевой индустрии.
Ресторан также отличается стильным уникальным дизайном Luna с интерьером на более чем 175 посадочных мест. Это первый ресторан McDonald's в Азербайджане и один из первых в Европе c подобным инновационным дизайном, что делает его ещё более интересным для посещения. При этом попасть в ресторан можно как с улицы, так и непосредственно из жилого комплекса Grand Hayat.
Гостям ресторана представлен уже полюбившийся жителям Баку и гостям столицы удобный способ осуществления заказов - интерактивные киоски самообслуживания. Также здесь доступен сервис «обслуживание у стола», что позволяет получать свой заказ сидя за столиком.
Кроме того, в ресторане представлен сервис МакАвто - удобная возможность сделать свой заказ, оплатить и получить его, не выходя из машины. Продолжая оставаться доступным через все современные и актуальные каналы сервиса, новый McDonald’s также предлагает сервис McDelivery как удобный способ получить любимые блюда быстро по указанному адресу посредством операторов доставки Wolt и Bolt Food.
McDonald’s хорошо известен в Азербайджане как один из первых всемирно известных брендов, успешно вышедших на местный рынок. Первый, сразу завоевавший популярность у гостей McDonald’s был открыт 6 ноября 1999 года в самом центре Баку - на Площади фонтанов.
С открытием данного ресторана было создано 80 новых рабочих мест. Являясь одной из ведущих сетей общественного питания, насчитывающей на сегодняшний день уже 21 ресторан на территории страны, компания McDonald’s обеспечивает работой более 1900 граждан Азербайджана.