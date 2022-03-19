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В Баку по адресу: Ясамальский район, пересечение Тбилисского проспекта и улицы Ш.Мехтиева, открылся новый ресторан McDonald’s. Расположенный в здании комплекса Grand Hayat новый ресторан McDonald’s спроектирован с применением современных инженерных и технологических решений и оснащен оборудованием, отвечающим всем требованиям новейших трендов в пищевой индустрии.

Ресторан также отличается стильным уникальным дизайном Luna с интерьером на более чем 175 посадочных мест. Это первый ресторан McDonald's в Азербайджане и один из первых в Европе c подобным инновационным дизайном, что делает его ещё более интересным для посещения. При этом попасть в ресторан можно как с улицы, так и непосредственно из жилого комплекса Grand Hayat.

Гостям ресторана представлен уже полюбившийся жителям Баку и гостям столицы удобный способ осуществления заказов - интерактивные киоски самообслуживания. Также здесь доступен сервис «обслуживание у стола», что позволяет получать свой заказ сидя за столиком. Кроме того, в ресторане представлен сервис МакАвто - удобная возможность сделать свой заказ, оплатить и получить его, не выходя из машины. Продолжая оставаться доступным через все современные и актуальные каналы сервиса, новый McDonald’s также предлагает сервис McDelivery как удобный способ получить любимые блюда быстро по указанному адресу посредством операторов доставки Wolt и Bolt Food.