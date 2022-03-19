Тысячи израильтян вышли на митинг в поддержку Украины ФОТО
20 марта в израильском городе Тель-Авив на площади Габима стартовал многотысячный митинг в поддержку Украины.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Кнессетом транслировалось на экран, установленный на площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве, пишут израильские СМИ.
Организаторы акции отметили, что их цель состоит не только в том, чтобы поддержать украинцев в этой войне, но и потребовать от правительства Израиля осуждения и введения санкций против России.