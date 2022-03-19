Большинство жителей Грузии поддержали отказ от антироссийских санкций

Большинство опрошенных жителей Грузии (64,5%) назвали правильным отказ правительства присоединиться к санкциям против России, сообщила телекомпания Imedi, по заказу которой грузинская компания GORBI провела соцопрос.

Телефонный опрос проводился с 10 по 16 марта, в нем участвовали 1008 человек, передает РБК.

Решение властей не присоединяться к санкциям против России поддержали 64,5% опрошенных, 30,4% назвали этот шаг неправильным. Еще 5,2% затруднились или отказались ответить на вопрос.

На вопрос, верно ли поступило правительство Грузии, не поддержав отправку грузинских добровольцев в Украину, 60,5% респондентов ответили утвердительно, 31,8% не согласились с этим решением. Еще 7,7% не ответили на вопрос.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси выражает «полную солидарность и поддержку» Киеву, однако не будет присоединяться к ограничениям, поскольку это может «навредить стране и населению». Как отметил грузинский премьер, в сложившейся ситуации Грузия руководствуется «национальными интересами» и делает «все в пределах своих возможностей, чтобы оказать Украине политическую и гуманитарную помощь».