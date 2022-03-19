В Украине назвали потери российской армии
Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили около 15 тысяч военных, 498 танков, 97 самолетов и 121 вертолет. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 21 марта потери россиян составляют:
• личного состава – около 15 тысяч человек,
• танков ‒ 498,
• ББМ – 1 535,
• артиллерийских систем – 240,
• РСЗО – 80,
• средств ПВО – 45,
• самолетов – 97,
• вертолетов – 121,
• автомобильной техники – 969,
• кораблей/катеров – 3,
• цистерн с ГСМ – 60,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 24,
• специальной техники – 13.