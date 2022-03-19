В Украине назвали потери российской армии

Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили около 15 тысяч военных, 498 танков, 97 самолетов и 121 вертолет. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 21 марта потери россиян составляют:

• личного состава – около 15 тысяч человек,

• танков ‒ 498,

• ББМ – 1 535,

• артиллерийских систем – 240,

• РСЗО – 80,

• средств ПВО – 45,

• самолетов – 97,

• вертолетов – 121,

• автомобильной техники – 969,

• кораблей/катеров – 3,

• цистерн с ГСМ – 60,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 24,

• специальной техники – 13.