Известная актриса Чулпан Хаматова: «Я уехала из России, чтобы не сесть в тюрьму»

Актриса и основательница фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова сообщила, что уехала из России в Латвию. Актриса рассказала, что боится возвращаться в Россию, чтобы «не сесть в тюрьму». Чулпан Хаматова была в числе деятелей искусств, выступивших против российской военной операции на Украине, сообщает «Коммерсант».

«Я не смогу называть чужое горе, чужую боль, чужую трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то от чего-то освобождающим… Я боюсь возвращаться (в Россию). Чтобы не потерять совесть и себя», — пояснила актриса свою позицию в интервью журналистке Екатерине Гордеевой.