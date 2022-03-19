В Кремле прокомментировали возможное нефтяное эмбарго России

Решение Евросоюза ввести эмбарго на поставки российской нефти, если оно будет принято, серьезно повлияет на мировой рынок, ухудшит энергобалансы в Европе и ударит по всем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предупредив, что европейцам при этом "придется тяжело".

"Действительно, насколько мы знаем, тема эмбарго на поставки [российской] нефти активно обсуждается. Эта тема очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет, причем повлияет очень серьезно, вообще на мировой нефтяной рынок", - цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что подобное решение "очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансы на Европейском континенте": "Американцы при этом останутся при своих - это очевидно - и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело. Наверное, это решение, которое ударит по всем".