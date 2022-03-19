Зеленский призвал Германию «не быть спонсором российской военной машины»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Германии прекратить все экономические отношения с РФ, чтобы лишить Россию «средств для продолжения войны с Украиной».

«Не будьте спонсорами военной машины этой страны... закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов, давите, чтобы Россия ушла из Украины», - сказал президент в видеообращении к участникам акции в поддержку Украины в Берлине, передает Интерфакс-Украина.

По словам украинского лидера, в то время когда Германия договаривалась с Россией о поставках газа, «мы предупреждали ваших политиков, что это опасно. Мы говорили, что нужны санкции, чтобы не началась эта война».

«Немцы! У вас есть сила, у Европы есть сила мощнее, чем любые ракеты, мощнее, чем танки. Без торговли с вашими банками и компаниями у России не будет средств на эту войну», - сказал Зеленский.