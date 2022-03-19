Страны Балтии могут запретить российским кораблям заходить в свои порты

Правительство Латвии намерено запретить вход кораблей России в свои порты, сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс в эфире TV3.

По его словам, такое решение могут принять Литва и Эстония. "Мы надеялись, что будет общее решение Европейского Союза. Мы видим, что есть страны, которые решительно выступают против этого (запретов – ред.), поэтому очевидно, что решение будет региональным", – отметил Линкайтс.

Он добавил, что несмотря на санкции, введенные в отношении российских и белорусских компаний, движение грузов сейчас происходит. По самым пессимистическим прогнозам, в Вентспилсском порту снижение грузооборота составит две трети, в Риге примерно 45%, в Лиепае 20-30%.