Министр обороны Украины: «Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что героические защитники Мариуполя спасают сегодня всю Украину. Об этом он написал в Facebook.

"Российские войска уже не мечтают взять Киев, захлебнулись на Черниговщине и Сумщине, получают болезненные удары под Харьковом, на Николаевщине, Херсонщине и Луганщине. Огромная роль в том, что планы противника разрушены, а наша оборона становится активнее, – героических защитников Мариуполя. Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все должны это понимать", - подчеркнул Резников.

Также он отметил, что жители Херсона, Энергодара и других городов, которые без оружия протестуют против российских войск, демонстрируют, что воля украинского народа неистребима.