Закир Гасанов в Пакистане

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в Пакистане, сообщает пресс-служба Минобороны.

Визит Закира Гасанова проходит по приглашению председателя Комитета начальников объединенных штабов Пакистана генерала Надима Разы.

Ожидается, что глава Минобороны Азербайджана в ходе визита проведет встречи с рядом государственных и военных деятелей, говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

Гасанов также в качестве почетного гостя примет участие в военном параде, посвященном Национальному дню Пакистана.