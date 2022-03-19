ФСБ настаивает на немедленном запрете Meta в России

ФСБ России в Тверском суде Москвы настаивает на немедленном запрете деятельности компании Meta в России, передает ТАСС.

"Деятельность организации Meta направлена против России и ее вооруженных сил. Просим запретить деятельность Меtа и обязать исполнить это решение немедленно", - заявил представитель ФСБ в суде, где рассматривается заявление Генпрокуратуры РФ о признании экстремистской и запрете деятельности Meta Platforms в РФ.

Отмечается, что в случае если суд удовлетворит это заявление, деятельность компании может быть запрещена немедленно, то есть до рассмотрения ее апелляционной жалобы. Кроме того, представитель Роскомнадзора также попросил суд запретить работу Meta в России, поддержав требование Генпрокуратуры РФ.