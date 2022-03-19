Израиль заявил о прогрессе и больших разногласиях на переговорах Украины и России

Москве и Киеву удалось достичь прогресса на переговорах по урегулированию ситуации в Украине, однако разногласия еще остаются, сообщил глава правительства Израиля Нафтали Беннет.

"Впереди длинный путь, поскольку существуют противоречивые вопросы, некоторые из них фундаментальные. В последнее время между сторонами был достигнут прогресс, но расхождения все равно пока еще велики", - приводит Интерфакс слова Беннета.

"Мы, вместе с другими странами, продолжим попытки покончить с этим конфликтом", - тем не менее заявил израильский премьер-министр.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкой газете Hurriyet также сообщил, что России и Украине на переговорах по урегулированию конфликта удалось сблизить позиции по ряду пунктов, напоминает российское информагентство. "Есть совпадение позиций сторон по важным вопросам, в том числе и критическим", - сказал он. Но и турецкий министр отметил, что "некоторые проблемы следует решать на уровне руководителей".