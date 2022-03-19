«Нужно сначала сделать домашнюю работу»: в Кремле объяснили, когда Путин встретится с Зеленским

Прогресс на переговорах между Россией и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о состоянии переговорного процесса в настоящее время и удалось ли найти точки сближения.

Песков также отметил, что "для того, чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу – провести и согласовать результаты переговоров". "Пока существенного продвижения не обеспечено. Им (президентам - ред.) просто нечего будет фиксировать, нет договоренностей, которые они могут отфиксировать", - цитирует Пескова Interfax.