Москва не рассматривает прекращение огня на время переговоров с Киевом
Прекращения огня на время переговоров России и Украины не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, ранее режим приостановки боевых действий неоднократно нарушался.
«Любая остановка операции используется националистическими подразделениями для перегруппировки, для того, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно, и поэтому, конечно, это осложняет процесс», - цитирует пресс-секретаря президента «Коммерсант».