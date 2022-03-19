14:41

В поселке Суговушан Тертерского района Азербайджана при прокладке линий электропередач применили кабели с изоляцией нового типа. В ходе визита в этот населенный пункт с работами ознакомился президент Ильхам Алиев, говорится в сообщении пресс-службы ОАО "Азеришыг". Согласно сообщению, впервые примененные ОАО "Азеришыг" кабельные линии электропередач 35 кВ с изоляцией и защитой, основанной на передовых технологиях, являются более рентабельными, чем традиционные воздушные линии электропередач. Они считаются инновационным решением с точки зрения обеспечения стабильной работы сетей.

Защитная зона новых типов изолированных линий 35 кВ (3-6 метров) до 6-10 раз меньше, чем существующих линий (30-40 метров). Технические потери в существующей проводке 35 кВ составляют 9-12 процента, тогда как в современных изолированных кабелях - не более 4 процентов. Снижаются затраты на содержание сетей - до 30 процентов и годовой расход материалов - до 25 процентов. Количество и сроки аварийных отключений в изолированных кабелях почти на 60 процентов меньше, чем в действующих проводных линиях, отмечается в сообщении. Плановые вскрытия (обслуживание сетей, ремонт, профилактический осмотр и т.д.) занимают на 75 процентов меньше времени, чем у существующих линий. Многократно повышается безопасность местных жителей, а также сельскохозяйственных угодий, расположенных непосредственно под и вблизи высоковольтных линий, исключается влияние природных явлений на линии электропередач.