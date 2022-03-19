Кремль: русскоязычные столкнулись с ненавистью повсюду в мире
Мир столкнулся с беспрецедентным навязыванием ненависти ко всему русскому, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Очевидно одно, что ситуация, с который мы сталкиваемся, беспрецедентна с точки зрения навязывания абсолютной ненависти ко всему русскому, будь то российские представительства, российские граждане, иностранные граждане – русские по происхождению или языку. Все сейчас сталкиваются с ненавистью, с притеснениями и с ситуациями, которые иногда начинают представлять угрозу здоровью и жизни. Поэтому, конечно, складывающиеся беспрецедентные условия требуют беспрецедентных решений», – передает его слова ТАСС.