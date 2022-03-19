Как уже сообщалось, вечером воскресенья, 20 марта, российская армия нанесла ракетный удар по Подольскому району Киева. По последним данным, в результате обстрелов погибли 8 человек.

По данным Генпрокуратуры Украины, вооруженные силы РФ применяли запрещенные международным правом средства ведения войны, произведя ракетные обстрелы Подольского района украинской столицы. В результате удара возник пожар, разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованных рядом автомобилей.

Пожар в торговом центре, возникший в результате обстрела, ликвидирован, сообщили в ГСЧС Украины.