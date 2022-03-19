В Британии рекордные цены на бензин из-за антироссийских санкций

Цены на бензин в Великобритании продолжают расти на фоне антироссийских санкций, на текущий момент его стоимость превышает отметку £1,67 ($2,2) за литр, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране, сообщила газета The Independent со ссылкой на отраслевое исследование.

Сообщается, что дизель в среднем по стране теперь продается за максимальные £1,79 ($2,35) за литр.

Эксперты отмечают, что цены на бензин в Британии продолжают устанавливать рекордно высокие значения, несмотря на снижение стоимости нефти и газа на европейских рынках по сравнению с ценовыми показателями начала марта, пишет газета.