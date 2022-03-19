Житомирскую область Украины впервые обстреляли из «Градов»: погибли военные
Житомирскую область впервые обстреляли из «Градов», сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко во время брифинга.
«Двадцать шестой день войны. Ничего нового не сообщу. Перманентные обстрелы Народицкой территориальной громады. Вчера противник, наверное, впервые применил по предварительным данным, «Грады». Было выпущено по Народицкой территориальной громаде - по населенному пункту Селец. Погибли три военнослужащих, одно гражданское лицо. Стреляют на севере области. Мы и дальше продолжаем укреплять рубежи», - цитирует Бунечко УНИАН.