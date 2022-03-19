Офис Зеленского: в Украине уничтожены три российские ударные армии

Российские войска почти потеряли возможность наступать где-либо на территории Украины, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram Офиса президента.

"Противник почти потерял возможность наступать где-либо на территории Украины и ведет лишь тактические действия, накопление резервов, которые подвергаются сокрушительным ударам наших ракетных войск, артиллерии и авиации. В течение ночи украинские военнослужащие наносили мощные удары по российской армии", - отметил Арестович.

По его словам, украинские войска уничтожили уже 11 батальонов танков, 34 батальона боевых бронированных машин, 5 дивизионов реактивной системы залпового огня, 17 дивизионов ствольной артиллерии, почти 5 авиаполков самолетов и 5 авиаполков вертолетов. "Это в целом составляет три комплекта ударных российских армий как оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную армию. Всего четыре армии из 10, которые есть у Российской Федерации", - добавил Арестович.