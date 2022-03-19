Айдын Керимов, автор haqqin.az 15:53

Американские чиновники активно продвигают идею о том, чтобы Турция передала Украине зенитные ракетные системы российского производства С-400 в обмен на возвращение Анкары в программу F-35. Количество «пряников», которые США готовы отсыпать Эрдогану за изменение его позиции в отношении украинско-российской войны, резко увеличивается. То американская сторона принимает внушительную делегацию турецких бизнесменов и обещает им увеличение товарооборота аж до 100 миллиардов долларов. То вот теперь говорят, что Анкара вполне может вернуться в программу F-35.

И всего-то и требуется – однозначно встать на позицию Вашингтона в войне, которую Москва развязала в Украине. Тем самым полностью разрушив те отношения, которые Эрдоган долго и с трудом выстраивал с Россией. Всего-то. Но турецкий лидер прекрасно понимает, что верить Байдену и его команде, а как поговаривают знающие люди, инициатива сделки «С-400 в обмен на F-35» принадлежит Венди Шерман, которая сейчас занимает пост заместителя госсекретаря, это себя не уважать, поскольку обязательно обманут. Нынешний американский президент создал уникальную ситуацию – в мире ему не верит никто. А от навязываемых им предложений стараются отказаться всеми доступными средствами, вплоть до того, что не отвечают на его звонки. Анкара упорно продавливает свое посредничество в переговорах между Киевом и Москвой, рассчитывая получить за это серьезные политические и экономические дивиденды - что в Украине, что в России. И прими она предложение американцев – тут же окажется в ловушке. Полностью рассорится с Россией и не слишком-то поможет Украине. А о том, как американцы выполняют свои обещания – давно всем известно. С соблюдением принципа «ничто не стоит так дешево, как уже оказанная услуга» у них всегда всё нормально.