Ловушка, в которую не хочет попасть Эрдоган горячая тема
Американские чиновники активно продвигают идею о том, чтобы Турция передала Украине зенитные ракетные системы российского производства С-400 в обмен на возвращение Анкары в программу F-35.
Количество «пряников», которые США готовы отсыпать Эрдогану за изменение его позиции в отношении украинско-российской войны, резко увеличивается. То американская сторона принимает внушительную делегацию турецких бизнесменов и обещает им увеличение товарооборота аж до 100 миллиардов долларов. То вот теперь говорят, что Анкара вполне может вернуться в программу F-35.
И всего-то и требуется – однозначно встать на позицию Вашингтона в войне, которую Москва развязала в Украине. Тем самым полностью разрушив те отношения, которые Эрдоган долго и с трудом выстраивал с Россией. Всего-то.
Но турецкий лидер прекрасно понимает, что верить Байдену и его команде, а как поговаривают знающие люди, инициатива сделки «С-400 в обмен на F-35» принадлежит Венди Шерман, которая сейчас занимает пост заместителя госсекретаря, это себя не уважать, поскольку обязательно обманут. Нынешний американский президент создал уникальную ситуацию – в мире ему не верит никто. А от навязываемых им предложений стараются отказаться всеми доступными средствами, вплоть до того, что не отвечают на его звонки.
Анкара упорно продавливает свое посредничество в переговорах между Киевом и Москвой, рассчитывая получить за это серьезные политические и экономические дивиденды - что в Украине, что в России. И прими она предложение американцев – тут же окажется в ловушке. Полностью рассорится с Россией и не слишком-то поможет Украине. А о том, как американцы выполняют свои обещания – давно всем известно. С соблюдением принципа «ничто не стоит так дешево, как уже оказанная услуга» у них всегда всё нормально.
Кстати, у России и Турции – тоже заявлена цель довести товарооборот до 100 миллиардов долларов, что в нынешних условиях, когда российскую экономику в клочья рвут санкции, выглядит вполне достижимым результатом. Экономический кризис в России – это окно возможностей для турецкого бизнеса. И Анкара полна желания распахнуть это окно как можно шире. А принятие американских предложений полностью лишает турецкую сторону возможных выгод, которые несет выбранная ими позиция в украинско-российской войне.
Эрдоган слишком опытен и слишком хорошо осведомлен о реалиях американской политики, чтобы попасться в такую примитивную ловушку. Поэтому у него нет ни мотивов, ни желания отвечать согласием на просьбы Байдена, сколько бы «пряников» Вашингтон перед ним ни рассыпал.
Представляется, что на суету американцев он смотрит с насмешкой. Было время, когда Анкаре критически важна была американская поддержка. Тогда Вашингтон в ней Турции неизменно отказывал – и турецкое руководство научилось обходиться без нее, решая сложнейшие проблемы собственными силами. Получилось вполне успешно. В Вашингтоне этого толком не заметили и не осознали. А теперь кусают локти. Что, впрочем, для правящих американских элит становится уже доброй традицией.