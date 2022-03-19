Евросоюз выделит Украине миллиард евро на закупку оружия

Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник примут решение о выделении дополнительного 1 миллиарда евро Украине для закупок оружия, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие», – передает ее слова РИА Новости.

Бербок добавила, что Германия будет работать над тем, чтобы в случае закупок Украиной оружия у немецких производителей «это могло произойти как можно быстрее». Также будут учитываться соображения безопасности из-за позиции России, поэтому детали поставок публично озвучиваться не будут.

Ранее сегодня премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о предоставлении Украине дополнительной финансовой помощи в размере $5 млн и военного снаряжения, в том числе бронежилетов и шлемов. Общая сумма выделенных Украине средств составит $11 млн.