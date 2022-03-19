Завершился очередной раунд переговоров Украины и России. Далее работают группы

Сегодня, 21 марта, состоялся очередной раунд переговоров делегаций Украины и России, которые длились полтора часа, сообщил член украинской делегации Давид Арахамия в комментарии “Украинской правде”.

"Встреча (в онлайне - ред.) была уже. С 10:30 до 12:00 была официальная делегация. Дальше пошли опять рабочие группы. Сегодня работаем весь день", - сказал Арахамия.

При этом дополнительной информации о ходе переговоров Арахамия не сообщил.