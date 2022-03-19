Жители Херсона вышли на митинг за Украину. Российские военные их обстреляли видео
В Херсоне на площади Свободы российские военные забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь, есть раненые, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Telegram-канал "Мост Херсон".
Согласно информации, российские военные открыли огонь в воздух. В то же время среди жителей есть раненые, их забирает скорая помощь.
Как свидетельствует видео, люди пытались подойти к памятнику, когда россияне начали стрелять и бросать светошумовые гранаты.
По данным источников "Украинской правды", стреляли в митингующих.