Спасает от санкций: Абрамович планирует спрятать две яхты в Турции

Яхта Eclipse российского олигарха Романа Абрамовича, которую уже более двух недель перегоняют с Карибских островов в безопасную юрисдикцию, направляется в Турцию, передает “Украинская правда”.

Сообщается, что уже 21 марта судно может добраться до берегов Турции.

Вместе с тем издание Reuters сообщает, что 21 марта в Турцию прибыла и вторая яхта Абрамовича Solaris, которую удалось спасти от санкций, перегнав из порта Барселоны в Черногорию. Именно из Черногории она и пришла на турецкий курорт Дача.