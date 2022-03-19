Российский десантный корабль с боевой техникой зашел в порт в Украине

"Большой десантный корабль Черноморского флота "Орск" - первый боевой корабль России, зашедший в порт Бердянска, и зашёл он сюда не просто так, а по своему прямому назначению - доставил технику", - сказано в сообщении, размещенном на сайте телеканала.

Издание отмечает, что к «операции» в Украине привлечены десять больших десантных кораблей.

"Переоценить возможности использования этого порта трудно. Теперь южный фланг проведения специальной операции в любой момент может получить всё необходимое, включая технику и боеприпасы. Этим же путем сюда могут доставляться и гуманитарные грузы", - говорится в сообщении.