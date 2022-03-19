Белорусские войска развернулись в сторону Минска
Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись от украинской границы в пункт постоянной дислокации, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
"Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков границы Беларуси", - говорится в Telegram-канале белорусского военного ведомства.
По данным сайта "Мотолько Хелп", которое занимается мониторингом передвижения белорусских войск, БТР движутся по Бресту – из-за этого в городе частично перекрыто движение.