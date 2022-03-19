В Баку из-за пьяного водителя бензовоза погибли люди

В Гарадагском районе на трассе Баку - Газах произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

АПА сообщает, что недалеко от торгового центра «Садарак» бензовоз MAN, принадлежащий ООО Azpetrol, врезался в металлическое ограждение и выехал на встречную полосу, столкнувшись с легковым автомобилем Mercedes. После столкновения бензовоз сошел с трассы и упал в овраг. В результате аварии находившиеся в легковом автомобиле два человека погибли, водитель бензовоза тяжело ранен.

На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС. Сотрудники дорожной полиции установили, что водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии.