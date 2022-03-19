Украинские саперы подорвали российский «Тор»

Саперы Вооруженных сил Украины подорвали российский зенитный ракетный комплекс «Тор М1». Об этом говорится в сообщении украинского Генштаба в соцсети.

«Российский ЗРК «Тор М» не смог доехать куда должен - какие дыры на дороге. Кто бы это мог сделать? Украинские саперы стеснительно молчат», - говорится в сообщении.

«Тор М1» – всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.