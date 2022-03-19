Лукашенко считает, что сохранение СССР позволило бы избежать любых конфликтов в мире

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что если бы СССР сохранился, то это бы позволило избежать конфликтов в мире.

"Я в этой стране (СССР - ред.) родился и жил. Я был предан этой стране. Я был членом Коммунистической партии. В это время (распада СССР - ред.) я был депутатом Верховного совета Беларуси (Белоруской ССР - ред.), поэтому был приобщен и к политике. Для меня это, как и для всего мира, сейчас весь мир это осознал, была трагедия - распад Советского союза. Если бы Советский союз сохранился до сих пор, мы могли бы избежать всяких конфликтов в мире", - цитирует Лукашенко Interfax.

По его словам, Запад и США всегда вынуждены были считаться с позицией Советского союза. "Мир был многополярен, и один полюс уравновешивал другой. Сейчас причиной того, что происходит в мире, является однополярность, является монополизация Соединенными Штатами Америки нашей планеты", - резюмировал белорусский лидер.