Под российскими бомбами в Харькове погиб борец с фашистской Германией
Во время обстрела Харькова погиб 96-летний Борис Романченко, который в 1942 году оказался в Бухенвальде, а затем был узником еще трех концлагерей, передает BBC.
Романченко погиб от того, что в его дом попал снаряд. О его смерти сообщила администрация мемориального комплекса Бухенвальда.
"Борис Романченко активно агитировал за память о преступлениях нацизма и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора", — говорится в сообщении.
Романченко пережил лагеря Бухенвальда, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Информацию о смерти мужчины подтвердила его внучка.
Как мы узнали от его близких, наш друг Борис Романченко, который пережил нацистские лагеря #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora и #BergenBelsen, был убит в прошлую пятницу в результате взрыва бомбы в своем доме в #Харькове. Мы глубоко встревожены. pic.twitter.com/hgJeL6gkGT— Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022