Под российскими бомбами в Харькове погиб борец с фашистской Германией

Во время обстрела Харькова погиб 96-летний Борис Романченко, который в 1942 году оказался в Бухенвальде, а затем был узником еще трех концлагерей, передает BBC.

Романченко погиб от того, что в его дом попал снаряд. О его смерти сообщила администрация мемориального комплекса Бухенвальда.

"Борис Романченко активно агитировал за память о преступлениях нацизма и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора", — говорится в сообщении.

Романченко пережил лагеря Бухенвальда, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Информацию о смерти мужчины подтвердила его внучка.