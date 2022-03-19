В России предупредили о цене на нефть до $300

Мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель, если западные страны откажутся от российской нефти, заявил вице-премьер России Александр Новак на встрече с депутатами Госдумы, передает РИА Новости.

«Если отказ будет, то цены на нефть будут условно $300, а некоторые говорят, и $500», — сказал он.

При этом Новак назвал маловероятным сценарий, в котором Европа отказывается от российских энергоносителей. Если это произойдет, Россия будет диверсифицировать морские поставки, чтобы не снижать добычу нефти. Даже с учетом дисконта экспорт окупится за счет роста цены, заявил российский вице-премьер. Он сказал, что Россия уже начала перенаправлять потоки с запада на восток, на азиатские рынки, передает «Интерфакс».

По словам Новака, запрет на импорт энергоносителей в США не сильно повлиял на российскую энергетику. Россия поставляла туда 3% от общего экспорта нефти и 7% от экспорта нефтепродуктов