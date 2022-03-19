Китай предоставит Украине дополнительные 10 млн юаней помощи

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Красный Крест Китая предоставит Украине дополнительные 10 млн юаней (1,1 млн фунтов стерлингов) в качестве гуманитарной помощи, сообщает Sky News.

Как отмечает издание, это произошло после того, как президент США Джо Байден предупредил о "последствиях" любой помощи, которую Китай может оказать военным усилиям России в Украине.

Ранее председатель КНР и президент США провели разговор в формате видеоконференции, который длился почти два часа. В ходе разговора, как отмечается, китайский лидер высказался за поддержание мира и предложил Байдену приложить усилия для нормализации отношений между КНР и Соединенными Штатами.