Марину Овсянникову обвинили в связях с британским посольством

Шеф службы новостей российского Первого канала Кирилл Клейменов заявил, что его бывшая коллега, редактор Марина Овсянникова, вышедшая в эфир с антивоенным плакатом, совершила предательство.

Клейменов заявил, что Овсянникова до проведения своей акции общалась с сотрудниками британского посольства и обвинил ее в предательстве, пишет BBC.

"До этого, по нашим данным, Марина Овсянникова говорила с английским посольством. Кто из вас вел телефонные переговоры с иностранным посольством? Не с визовым центром, а именно с посольством, с его сотрудником, конечно, пусть даже он, как говорится, в штатском. Я, вот, например, никогда не вел. К чему это я? Нет. Не к шпиономании. Этим пусть специально обученные люди занимаются. Я к тому, чтобы называть вещи своими именами, и только. Эмоциональный порыв — это одно. А предательство — совсем другое", — заявил Клейменов.