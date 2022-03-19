Россиянам предложили заменить тетрапак бидонами и молокоматами

Альтернативой тетрапаку для молока могли бы стать пластиковые и стеклянные бутылки, бидоны и молочные автоматы. Об этом, как передает РИА Новости, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

Данное заявление было сделано в ответ на жалобы ритейлеров, которые опасаются, что у них могут возникнуть перебои с поставками соков и молока из-за нехватки тары для их хранения. Некоторые участники рынка жалуются на дефицит тетрапака и картона, а также на проблемы с закупкой пленки.

По ее словам, имеющийся в России запас тетрапака позволит найти время на переориентацию и поиски замены упаковки. Школкина считает, что такой заменой могут стать бутылки, полиэтиленовая упаковка, «молокоматы» и бидоны.