За экстремизм: суд запретил в России Facebook и Instagram, но отказался блокировать WhatsApp

Суд постановил исполнять решение о запрете соцсетей немедленно, передает РИА Новости.

В суде представитель Генпрокуратуры уточнил, что запрет не коснется мессенджера WhatsApp. Кроме того, по его словам, использование гражданами этих соцсетей не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности. Представитель ФСБ Игорь Ковалевский заявил, что деятельность Meta направлена против России и ее Вооруженных сил и что решение суда о ее запрете должно быть исполнено немедленно, передает Интерфакс.

Представитель Meta на заседании отвергала обвинения в экстремистской деятельности компании. Она также просила суд прекратить производство по этому иску, указывая, что рассмотрение дела в отношении иностранной компании не находится в его компетенции. Судья Ольга Солопова отклонила все ходатайства ответчика.