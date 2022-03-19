Российские военные корабли закрашивают названия и бортовые номера, что рассматривается украинской стороной как подготовка к провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Как отметили в госпогранслужбе, с начала военных действий в Украине российские войска неоднократно совершали провокации в Черном море. "Под предлогом фейковой контртеррористической операции заблокировали работу украинских портов. Обстреляли 4 гражданских судна. С одного из подбитых танкеров устроили экологическую бомбу. Захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые суда. Препятствуют спасательным операциям – захватили одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов”, – говорится в сообщении ГПСУ.

В ведомстве отмечают, что ряд стран мира уже приняли решения, которые заблокируют для России попытки незаконных действий на море.