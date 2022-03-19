Ведущего российского шахматиста наказали за поддержку войны в Украине

Российский шахматист Сергей Карякин дисквалифицирован на полгода — такое решение вынесла комиссия по этике Международной шахматной федерации после того, как шахматист написал обращение Путину, где выразил полную поддержку военных действий России в Украине.

«Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи Этического кодекса ФИДЕ и наказан шестимесячным запретом на участие в качестве игрока в любом шахматном соревновании с рейтингом ФИДЕ, вступающим в силу с даты принятия этого решения, 21 марта 2022 года», — сообщили на сайте федерации.

Карякин родился в Симферополе и до 2009 года являлся гражданином Украины.

Международная шахматная федерация (FIDE) ранее отстранила сборные России и Беларуси от соревнований под своей эгидой, при этом разрешив шахматистам из этих стран участвовать в личных турнирах.

FIDE сейчас возглавляет бывший российский вице-премьер Аркадий Дворкович. 15 марта он выступил против войны в Украине и после этого объявил об уходе с поста главы "Сколково". Многие ведущие российские шахматисты также выступали с заявлениями о необходимости остановить войну.