Гендиректор «Азеригаз»: ввиду холодной погоды в газотранспортные сети поступило 42 млн куб. м газа

В последние дни в связи с холодной и снежной погодой в Азербайджане увеличены объемы природного газа, поставляемого в сеть газоснабжения ПО «Азеригаз», для полного обеспечения спроса потребителей на природный газ. Об этом заявил генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

По его словам, на 20 марта в сети газоснабжения принято 42 млн кубометров природного газа, из них 33 млн кубометров для населения и 9 млн кубометров для промышленных сетей: «Для сравнения, общая пропускная способность сети на 13,5 млн кубометров больше объема, полученного на 20 марта 2021 года. Это означает увеличение на 8,5 млн кубометров по линиям населения и на 5 млн кубометров по промышленным линиям».