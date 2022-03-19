Имран Хан принял Закира Гасанова фото
В рамках официального визита делегации Министерства обороны Азербайджана в Пакистан 21 марта состоялась встреча министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, сообщает сайт Минобороны страны.
На встрече было подчеркнуто, что искренние, дружеские отношения глав двух государств играют важную роль в развитии двусторонних отношений.
Отметив развитие азербайджано-пакистанского военного сотрудничества по восходящей линии, З.Гасанов выразил признательность руководству и народу Пакистана за поддержку справедливой позиции Азербайджана на всех уровнях, включая международные организации.
В заключение выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений в различных направлениях, в том числе в области военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.