Еще один нефтяной гигант покидает Россию

Международная нефтесервисная группа KCA Deutag объявила о приостановке новых инвестиций в Россию, сообщается на официальном сайте группы.

"С самого начала конфликта KCA Deutag создала специальный комитет для активного наблюдения за ситуацией и полного соблюдения всех примененных санкций. Группа приостановила новые инвестиции в Россию и оценивает свои варианты, связанные с российским бизнесом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа имеет в России два дочерних предприятия - ООО "КСА Дойтаг Раша" (Тюмень) и ООО "КСА Дойтаг Дриллинг" (Южно-Сахалинск).