Украинские военные сбили российские истребитель и беспилотники
Вооруженные силы Украины сбили под городом Чугуев близ Харькова российский истребитель, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
После возгорания на низкой высоте самолет упал со стороны Российской Федерации.
Также сообщается, что утром в Харьковском районе контролируемой россиянами территории мобильная группа сил специальных операций Вооруженных сил Украины сбила два российских беспилотных аппарата «Орлан».