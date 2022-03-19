В Москве заявили, что отношения России и США на грани разрыва

МИД России вызвал посла США в Москве Джона Салливана, где ему был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.

"21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России. Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования.