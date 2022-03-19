Российского военного атташе вызвали в Минобороны Британии
Министерство обороны Великобритании во второй раз вызвало военного атташе посольства России из-за войны в Украине, об этом британское ведомство сообщило в Twitter.
Во время встречи заместитель госсекретаря Лоуренс Ли выразил протест «постоянным и неоправданным актам насилия», указал на обязательства Москвы по Женевской конвенции и потребовал вывести российские войска с территории Украины.
The Russian Defence Attaché has been summoned to the Ministry of Defence for a second time in relation to the unprovoked invasion of Ukraine and the conduct of Russia’s Armed Forces. pic.twitter.com/bnlIhypBBv— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 21, 2022
Представитель министерства Лоуренс Ли предупредил, что Британия будет собирать доказательства военных преступлений России в Украине. Ли напомнил российскому атташе, что школы, театры и больницы не являются законными военными целями.
В первый раз российского военного атташе Минобороны Великобритании вызвало 24 февраля — в день вторжения России в Украину.