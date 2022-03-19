Российского военного атташе вызвали в Минобороны Британии

Министерство обороны Великобритании во второй раз вызвало военного атташе посольства России из-за войны в Украине, об этом британское ведомство сообщило в Twitter.

Во время встречи заместитель госсекретаря Лоуренс Ли выразил протест «постоянным и неоправданным актам насилия», указал на обязательства Москвы по Женевской конвенции и потребовал вывести российские войска с территории Украины.