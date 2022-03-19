Правительство Великобритании готовится временно национализировать Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, которая занимается розничной торговлей газом в Соединенном Королевстве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, которая имеет более 30 000 бизнес-клиентов, является главным кандидатом на введение в режим специального управления», – говорит источник, знакомый с этим вопросом.

Bloomberg не удалось взять комментарии у подразделения «Газпрома».

«Дочка» российского гиганта поставляет газ британским предприятиям и госорганам, включая Национальную службу здравоохранения.