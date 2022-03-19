Компания AS Group Investment, неизменно следующая принципам социальной ответственности перед Азербайджаном и его гражданами, продемонстрировала верность своим традициям и в праздник Новруз. 20 и 21 марта сотрудники компании вручили подарки и отметили праздник совместно с учащимися школы-интерната с техническим уклоном имени К. Агаева в Билясуваре и их семьями, детьми-сиротами из детского дома смешанного типа в Ленкорани и Детского приюта Союза детей Азербайджана в Баку.

AS Group Investment, начавшая свою деятельность с 2003 года и реализующая комплексные проекты как в государственном, так и в частном секторах, осознавая свою ответственность перед страной, обществом, гражданами, постоянно поддерживала различные социальные проекты. Среди них можно особо отметить помощь сотням нуждающихся семей в период пандемии, поддержку, постоянно оказываемую бездомным детям, участие в различных социальных мероприятиях для детей с аутизмом и талассемией.

Для получения более подробной информации о компании AS Group Investment и ее проектах можно посетить сайт www.asgroup.az.